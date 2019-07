El TSJC anul·la l'impost català sobre les begudes ensucrades

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el reglament català de l'impost sobre les begudes ensucrades aprovat pel consell executiu del Govern el 20 de juny del 2017 i que desenvolupava els detalls tècnics de l'impost, aprovat per la llei del 28 de març del mateix any. Els magistrats de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa han estimat el recurs presentat per diverses associacions de distribució, supermercats, restauració i alimentació i begudes que al·legava "manca de justificació i precipitació" de la mesura i "l'omissió" de tràmits rellevants en la tramitació del decret. El tribunal ha conclòs que el Govern va prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques en la seva tramitació i, per això, declara nul el reglament.

"Resulta evident que s'ha prescindit dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques que apareixen expressament exigits en la tramitació", afirma la sentència feta pública aquest dijous. Segons els magistrats, el fet d'ometre aquests passos "clarament establerts" per llei, justifica acceptar el recurs i declarar nul el reglament.

De fet, el tribunal insisteix que el fet d'ometre aquests tràmits és motiu suficient i fa que "no resulti necessari entrar a examinar els restants motius del recurs" per estimar-lo. El recurs de les associacions també argumentava que la llei de creació de l'impost (5/2017) vulnerava la "unitat de mercat" i els "límits de la justícia tributària per la seva arbitrarietat, discriminació i manca de seguretat jurídica".

La sentència també recull que la Generalitat va defensar la correcta tramitació del decret (73/2017) i va afirmar que era "ajustat a dret", no va vulnerar cap norma legal ni reglamentària i que no va existir ni arbitrarietat ni desviació de poder en la tramitació. El TSJC s'inclina per la versió dels demandants i, a més, imposa els costos del procediment judicial a la Generalitat. El tribunal recorda que la sentència no és ferma i pot presentar recurs al TSJC.

Les associacions recurrents són l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (Aces), l'Associació Espanyola de Distribuïdors d'Autoserveis i Supermercats (Asedas), la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (Fiab), l'Associació Espanyola de Codificació Comercial (Aecoc) i l'Associació Empresarial de Marques de Restauració i Associació Promarca (Promarca).

Un impost envoltat de polèmica

El tribut sobre les begudes ensucrades va entrar en vigor l'1 de maig de 2017 envoltat de polèmica per la forta oposició de diversos col·lectius. La taxa establia que les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres rebrien una càrrega de 0,12 euros per litre. A més, que les begudes d'entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres estarien gravades amb 0,08 euros per litre.

Gravava refrescos o sodes, les begudes de nèctar de fruites, les begudes esportives, les begudes de te i cafè, les begudes energètiques, les llets endolcides, les begudes alternatives de la llet, els batuts i begudes de llet amb suc de fruita, les begudes vegetals i les aigües amb sabors. Entre gener i març del 2019 l'impost sobre les begudes ensucrades envasades va recaptar 8,4 milions d'euros. Durant tot el 2018, va recaptar 41,9 MEUR.