Arxivades totes les denúncies contra els docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca

El jutjat d'instrucció número 7 de Martorell (Baix Llobregat) ha arxivat les tres denúncies que quedaven obertes contra els docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, investigats per presumptament haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l'1-O. Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge ha conclòs que no hi ha suficients indicis per mantenir la causa oberta pels delictes d'odi i contra la integritat moral.

El mateix jutge ja va arxivar mesos enrere cinc altres causes similars, i el jutjat d'instrucció número 3 de Martorell va fa el mateix amb una investigació sobre un altre professor. L'Associació espanyola de la Guàrdia Civil ja ha avançat que presentarà recurs, com ha fet amb les altres causes tancades.