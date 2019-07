Els combustibles fòssils ofereixen un rendiment cada vegada més pobre

Una avaluació del rendiment energètic global de la inversió per a combustibles fòssils ha revelat que ofereixen un rendiment cada vegada més pobre de la inversió en energia i que la comparació amb les fonts renovables està molt més anivellada que no pas es creia.

Un argument tradicional per a l'ús continu de combustibles fòssils ha estat el seu alt rendiment energètic en la inversió d'energia. Això es refereix a la proporció de quanta energia produirà una font, com el carbó o el petroli, en comparació amb la quantitat d'energia que es necessita per extreure'l.

Anteriorment, les ràtios estimades per al retorn de la inversió d'energia (EROI) han afavorit els combustibles fòssils sobre les fonts d'energia renovables.

Per al petroli, el carbó i el gas es calculen generalment unes relacions de més de 25: 1, fet que significa que aproximadament un barril de petroli usat produeix 25 barrils per tornar a l'economia energètica. Les fonts d'energia renovable sovint tenen relacions estimades molt més baixes, per sota de 10: 1. No obstant això, aquestes relacions de combustibles fòssils es mesuren en l'etapa d'extracció, quan el petroli, el carbó o el gas s'eliminen del sòl.

Aquestes relacions no tenen en compte l'energia necessària per transformar el petroli, el carbó i el gas en combustibles acabats, com la gasolina utilitzada en els automòbils o l'electricitat utilitzada per les llars.