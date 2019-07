Educació retirarà concerts a escoles que segreguin per sexe o amb quotes «abusives»

El departament d'Educació començarà a retirar a partir del curs 2020-2021 concerts als centres de primària que segreguin per sexe o cobrin quotes «desproporcionades».

El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, va concretar ahir que el Govern preveu aprovar els decrets d'admissions i concerts el febrer del 2020 i a partir del curs següent, quan toca renovar els concerts a primària, ja hi haurà centres «que perdran el concert». D'altra banda, els 25 nous institut escola que s'incorporen el proper curs seguiran horaris «saludables» que incloguin el dinar als alumnes.

Martínez va explicar que aquesta voluntat política tant és per retirar els concerts als centres que segreguen per gènere com als que cobren quotes abusives a les famílies. Martínez va afirmar però que aquesta retirada haurà de ser progressiva perquè s'ha de donar un període de «transitorietat».

Sobre els centres afectats, va concretar que la comissió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar del Síndic de Greuges està estudiant el preu que hauria de tenir una plaça escolar i que serà a partir d'aquest estudi que es podrà determinar quins estan cobrant preus per sobre de la xifra resultant.