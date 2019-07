De los Cobos eludeix responsabilitats i carrega les culpes als Mossos

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O, va assegurar ahir al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que si els Mossos d'Esquadra haguessin «comunicat la seva determinació d'impedir» el referèndum, el Govern català l'hauria desconvocat.

Segons De los Cobos, la policia catalana va tenir una actitud deslleial amb els cossos de seguretat de l'Estat i per això aquests van haver d'actuar de forma autònoma. No obstant, va dir que ho van fer de forma proporcional i intentant evitar el màxim de danys i lesions. Per això no van intervenir en gaires escoles i ho van fer amb els mitjans policials menys lesius, segons ell.

Segons van explicar fonts jurídiques, en la seva declaració com a testimoni De los Cobos va donar moltes voltes sobre el mateix, no va concretar gaire la seva exacta responsabilitat en el dispositiu policial i va voler carregar les culpes a la policia catalana.

El magistrat instructor va inter-rogar-lo durant unes dues hores, i la fiscalia i la resta de parts durant dues hores més, però no va concretar quina feina de coordinació feia exactament, ja que va dir que ell només parlava amb l'exsecretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, per damunt d'ell, i amb els caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, Sebastián Trapote i Ángel Gozalo, respectivament, per sota.

A més, va reconèixer que tot i ser el coordinador dels tres cossos, ell no va traspassar els plans operatius de cada cos a la resta, i ha dit que només feia tasques d'assessorament, suport i harmonització.

Preguntat per la decisió d'intervenir a les escoles de Barcelona, va explicar que ho van fer quan van veure que els Mossos, segons ell, no complien el que havien acordat. Per això van actuar abans que la policia catalana els ho requerís. Les 27 escoles les van escollir prèviament els caps operatius, no pas ell, va explicar De los Cobos. Tot i que el comissari dels Mossos Ferran López va enviar-li un correu electrònic a les 9 del matí del mateix dia 1 demanant-li col·laboració en unes 230 escoles de tot Catalunya, Pérez de los Cobos va dir que no li van fer gaire cas i van seguir amb els centres que ells ja tenien prèviament localitzats, 12 dels quals eren centres de Barcelona on els Mossos havien requerit suport.