Sánchez valora incorporar membres de Podem al Consell de Ministres

Pedro Sánchez valora «tots els escenaris possibles» per pactar amb Podem el pròxim executiu, fins i tot incorporar membres de la formació morada al Consell de Ministres, segons va avançar eldiario.es i van assenyalar fonts socialistes.

El digital remarca que la cúpula del PSOE estaria disposada a acceptar perfils més tècnics que polítics. Els noms els hauria de plantejar el grup d'Iglesias i haurien de tenir el vistiplau del president en funcions. Aquesta opció barraria la porta a Pablo Iglesias per evitar que les «discrepàncies de fons» –essencialment la qüestió catalana– poguessin desestabilitzar l'executiu. Fonts de Podem van lamentar, en aquest sentit, que Sánchez mantingui el veto a Iglesias.

Prèviament, els dos líders van mantenir una conversa telefònica que no es va traduir en cap avenç en la negociació de la investidura. El mateix president del Govern espanyol en funcions ho va explicar en un missatge a Twitter on va afirmar que ha trucat Iglesias «per negociar primer el programa i després la composició del Tovern».



Article 99

Sánchez també va avançar ahir que el primer acord de país que proposarà serà la reforma de l'article 99 de la Constitució per impedir que es torni a bloquejar la investidura.

En la seva opinió, en aquest moment hi ha dos problemes, un conjuntural per a la investidura i un altre, estructural. Aquest últim es deu, en la seva opinió, al fet que l'article 99 de la Constitució «no funciona» i «cal reformar-lo». «Aquest és el primer acord de país que oferiré al conjunt de forces parlamentàries», ha anunciat Pedro Sánchez.

El citat article, al punt 3, diu que el Congrés ha d'atorgar la confiança de la Cambra al candidat proposat pel rei per majoria absoluta dels seus membres en una primera votació. I si no s'arriba a aquesta majoria, la mateixa proposta a nova votació 48 hores després de l'anterior. La confiança s'entendrà atorgada si el candidat aconseguís majoria simple.

I en el seu punt 5 de precisa que si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del president del Congrés.

Segons l'opinió del cap de l'Executiu en funcions, ha posat l'exemple dels ajuntaments, que es van constituir el passat 15 de juny. Ha recordat que en aquests, quan es convoca el ple surt un govern perquè no hi ha majoria absoluta, governa la llista més votada.

Per a Sánchez, no té sentit que no passi el mateix en el cas de la investidura del president del Govern.

Tot i això, Sánchez va explicar que no està dient que hagi de ser aquesta la fórmula per a la governabilitat a Espanya, però considera «evident» que cal disposar d'un mecanisme que permeti la investidura i que «impedeixi coalicions negatives que puguin abocar a la repetició sistemàtica electoral».