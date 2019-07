Ángel Víctor Torres, primer president de les Canàries del PSOE en 26 anys

El socialista Àngel Víctor Torres va ser elegit ahir president de les Canàries pel ple del Parlament autonòmic, en substitució de Fernando Clavijo, de Coalició Canària, partit que passa a l'oposició després de 26 anys al capdavant de l'Executiu regional.

Torres, de 53 anys, va obtenir el suport de PSOE, Nova Canàries (NC), Sí Podemos i Agrupació Socialista Gomera (ASG), partits que han assolit un pacte per conformar un govern de coalició.

El president de les Canàries va ser investit amb el vot a favor de 37 diputats (25 del PSOE, 5 de Nova Canàries, 4 de Sí Podemos i 3 d'ASG), el vot en contra de 31 (19 de Coalició Canària, 10 del PP i 2 de Ciutadans) i amb dues absències (una a les files del PP i una altra de CC). «Siguem un govern de carn i ossos, no un govern inaccessible», va dir emocionat Àngel Víctor Torres davant del ple del Parlament tot just ser proclamat.

Poc abans, en la seva última intervenció abans de la votació, havia proclamat que només han de tenir por al nou Govern de les Canàries aquells que vulguin conservar els seus privilegis o aquells que pretenguin decidir la política sense estar presents al Parlament.

«Només han de tenir por els que no vulguin repartir la riquesa o els que vulguin revertir els drets aconseguits, com el matrimoni igualitari o les lleis contra la violència masclista», va abundar Tor-res, el qual prendrà possessió dimarts que ve. «Que la majoria no ens tingui por perquè estaran amb nosaltres, en un executiu i un Parlament que defensa la justícia social», va dir.