Celaá nega que Exteriors hagi espiat les delegacions catalanes

La portaveu del Govern espa-nyol, Isabel Celaá, va negar ahir que el ministeri d'Exteriors hagi espiat les comunicacions privades de membres del Govern i de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, tal com es desprèn de la documentació que el ministeri ha enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) per reclamar com a mesura cautelar el tancament de les delegacions de Londres, Ginebra i Berlín, i com ja va fer dijous el ministre d'Exteriors, Josep Borrell.