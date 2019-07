Detingut un conductor drogat per provocar un accident múltiple amb sis ferits al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha detingut aquest dissabte a la tarda el conductor d'un vehicle que ha provocat un accident múltiple a Barcelona que ha deixat sis ferits.

Segons informa l'Ajuntament, els fets han passat al voltant de les sis de la tarda, quan un cotxe que pujava pel carrer de Comte Urgell ha atropellat un motorista en marxa, ha seguit i ha xocat amb un altre vehicle a l'altura del carrer de Diputació. En aquest punt, el cotxe ha continuat la marxa saltant-se semàfors en vermell i ha topat amb vehicles estacionats.

Les sis persones ferides, entre les quals hi ha una menor de 10 anys, han ingressat a l'hospital, on es manté el pronòstic reservat del motorista, la víctima que es troba en estat més greu. El conductor ha donat positiu en la prova de drogues i ha estat detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit.