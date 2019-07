Mig miler de persones denuncien a Barcelona la «criminalització» de les ONG de rescat al Mediterrani

Mig miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per denunciar la "criminalització" de les ONG de rescat al Mediterrani. Segons dades de l'Ajuntament, unes 500 persones han recorregut el centre de la ciutat en una marxa convocada pels voluntaris d'Open Arms sota el lema 'Abans presos que còmplices'.

Els manifestants han denunciat la "persecució" per part dels governs europeus de les organitzacions que fan tasques de rescat. Durant la marxa, han cantat consignes com "rescatar no és un delicte", "aquesta Europa no ens representa" o "migrar és un dret i rescatar una obligació".

Amb caretes dels principals líders europeus, les crítiques més dures han estat per al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i per al vicepresident i ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, a qui els manifestants han titllat de "feixista".

La marxa ha començat a les 18 hores davant del consolat d'Itàlia, un dels governs que ha centrat les crítiques durant la protesta per l'enduriment de la política sobre refugiats. Els manifestants han baixat cap al Port Vell amb una llança plena d'armilles, entre les qual hi havia uns ninots amb les caretes de Sánchez i Salvini. Darrere dels dos ninots, hi havia una bandera de la Unió Europea tacada de sang.

La protesta ha finalitzat davant del pedestal sobre el qual hi havia l'estàtua d'Antonio López que l'Ajuntament va retirar el març de l'any passat. Davant del pedestal sense monument, han llegit un manifest que ha denunciat que els governs europeus vulneren "reiteradament" els drets humans de les persones que fugen buscant refugi. També han exigit que s'obrin vies segures per a aquestes persones. "L'omissió socors és un delicte", han reivindicat.



Demanen al govern espanyol que «es posicioni amb els drets humans»



El coordinador d'Operacions d'Open Arms, Gerard Canals, ha demanat al govern espanyol que "es posicioni amb els drets humans", com ha recordat que ja va fer en la defensa del vaixell humanitari Aquarius, i ha retret que el que estiguin fent sigui "criminalitzar" ONGs. "Nosaltres som l'eina de la població per monitoritzar el que passa, que de fet hauria de ser feina dels governs", ha assegurat Canals, per afegir que ells són "els únics testimonis" que hi ha per explicar la situació.

En aquest sentit, Canals ha retret al govern espanyol que estigui fent "un tancament informatiu" i estiguin "invisibilitzant" el conflicte, actitud que ha atribuït a una "estratègia de defensa" davant l'avenç de la ultradreta. Així mateix, el representant d'Open Arms ha lamentat que la ultradreta faci servir l'emigració en pastera per "fomentar la por i guanyar adeptes", i creu que el govern en funcions es posiciona "com a neutral".

El coordinador d'Operacions de l'organització també ha acusat l'Estat "de fer tot el que té sota la màniga" per aturar-los i ha recordat que se'ls ha "amenaçat" amb multes de fins a un milió d'euros si fan cap rescat. De fet, ha comparat aquest posicionament amb l'actitud de ciutats com Barcelona, Saragossa o Madrid, que ha celebrat que els donen suport. "Tornar a Espanya és un risc, perquè no sabem si podrem tornar a sortir o no", ha conclòs.