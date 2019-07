El ministeri de Sanitat ordena que es retiri un lot d'omeprazole del mercat

Nova actuació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), aquesta vegada per un dels medicaments més populars. L'organisme dependent del ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha ordenat la retirada d'un lot d'omeprazole, fabricat per la farmacèutica índia Smilax Laboratories Limited i fraccionat per Farma-Química Sud, després d'obtenir resultats fora d'especificacions en l'assaig d'identitat. El lot afectat és el 11072/10/42, amb data de caducitat del 03/2021. L'organisme ha ordenat retirar totes les unitats distribuïdes del lot i a les comunitats autònomes realitzar un seguiment de la retirada.