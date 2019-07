Moren més de cent infants en un campament de desplaçats al Congo

Les autoritats de la República Democràtica del Congo (RDC) van confirmar aquest dijous la mort de més d'un centenar d'infants, menors de deu anys, durant els últims dos mesos, en un campament de desplaçats al nord-est del país. La causa principal de les defuncions hauria estat un brot de xarampió.

«L'amenaça combinada d'Ebola i xarampió per als milers de famílies que viuen en assentaments de desplaçats superpoblats i insalubres no té precedents», va explicar el representant del Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), Edouard Beigbeder.