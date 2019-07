Puigdemont demana una «reflexió profunda»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reivindicar ahir una «reflexió profunda i prendre decisions» després de l'acord entre JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona, i adverteix que la gent «vol unitat». El líder de JxCat també va afirmar que «alguns tenen el que volien i buscaven des de fa temps», i va afegir: «Els seus estrategs i aliats mediàtics són persistents en la confrontació, no amb l'Estat repressor, sinó entre nosaltres. S'equivoquen», va afirmar.

Puigdemont, a través del seu compte de Twitter, s'ha pronunciat amb aquests termes després que l'acord entre JxCat i el PSC hagi donat la presidència de la Diputació de Barcelona a la socialista Núria Marín, fet que ha obert una crisi entre l'espai dels postconvergents i ERC.

«Hi ha una cosa que no es pot oblidar ni menysprear mai: la força de la gent. La gent vol unitat, ara més necessària que mai. És necessària una reflexió profunda i prendre decisions», va escriure a les xarxes socials l'expresident català.

JxCat va abordar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona, així com la investidura de Pedro Sánchez, en una reunió d'ahir a la tarda a la presó de Lledoners. Al cap de poques hores de l'acord polèmic amb els socialistes a l'ens supramunicipal, i quan falten 10 dies per l'inici del ple d'investidura, els diputats del Congrés que van assistir a la reunió amb Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull també van posar damunt la taula el sentit de la votació del líder del PSOE.

De moment, la formació es debat entre l'abstenció i el no, amb discrepàncies internes entre la presó, la direcció, Waterloo, el Govern i el sector moderat del PDeCAT.

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va preveure ahir que hi haurà unes eleccions catalanes a l'horitzó, i va concloure que els socialistes veuen aquest avanç electoral imprescindible donada «la inacció» del Govern de la Generalitat que presideix Quim Tor-ra. El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, va alertar que el PSC vol «reconquerir Catalunya i JxCat ha caigut en aquesta temptació», per la qual cosa va dir que els republicans hauran d'exercir el lideratge i posar-se al servei de Catalunya i del projecte sobiranista.



L'ANC il·luminarà Montserrat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va anunciar ahir el projecte «llum i llibertat», amb el qual es pretén il·luminar 131 agulles del massís de Montserrat, tantes com presidents de la Generalitat hi ha hagut, durant la nit del 10 a l'11 de setembre per reclamar «la llibertat de Catalunya».