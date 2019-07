Vox torna a agitar el debat polític a Madrid amb el col·lectiu LGTBI

La petició d'informació de Vox sobre accions formatives LGTBI en centres escolars madrilenys ha tornat a agitar el debat polític amb els drets en aquest col·lectiu, que ja va protagonitzar una de les exigències del partit d'ultradreta per negociar el suport a un Govern de PP i Cs a Madrid.

La líder del partit ultradretista a la regió, Rocío Monasterio, va presentar un escrit a l'Assemblea de Madrid en el qual sol·licitava informació al Consell de Govern de col·legis públics i concertats en els quals el col·lectiu LGTBI Cogam hagi realitzat activitats «informatives, formatives o d'una altra índole».

En concret, demana la «data de celebració de l'activitat, el centre en el qual es realitza, el temari o informació traslladada, una breu descripció de l'activitat des del 2015, inclòs fins a la data actual, el nom i cognoms del ponent o ponents, i quina ha estat la classe o classes destinatària».

La conselleria d'Educació ha explicat que les accions formatives extraescolars als centres educatius no són determinades per la conselleria d'Educació, sinó que depenen «exclusivament de cada centre», de manera que no disposen de llistats com els que demana Vox.

A més, va informar que «no hi ha ni una sola denúncia» davant de la inspecció educativa per adoctrinament en les aules madrilenyes, alhora que va ressaltar que la conselleria «ha complert, compleix i complirà escrupolosament» amb la Llei orgànica de protecció de dades .

A través de Twitter, Vox va defensar el seu requeriment d'informació.