Borrell nega que el PSOE «jugui» a repetir eleccions perquè «no són una solució»

El ministre d'Afers Estrangers en funcions, Josep Borrell, va negar que el PSOE estigui «jugant» a repetir eleccions perquè les enquestes augurin que els podria «anar bé» per ampliar la seva majoria. «Tornar a votar no és una solució», va recalcar.

«El país no està per tornar a repetir eleccions. Els que diuen que al PSOE juguem amb això, s'equivoquen absolutament. Som perfectament conscients que el país necessita un Govern com més aviat millor», va afirmar durant la clausura de l'escola d'estiu del PSC, a Barcelona. En ella també hi va assistir el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, el màxim dirigent del partit a la capital catalana, Jaume Collboni, i la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Borrell va urgir a segellar un acord que permeti la reelecció de Pedro Sánchez com a president perquè «el país no es pot permetre més temps», ja que «un govern en funcions funciona, però no del tot». En aquest sentit, va emplaçar la resta de forces polítiques a assegurar la «governabilitat» del país facilitant un govern socialista, que és l'única opció factible amb les majories actuals.

Encara que Borrell va obviar valorar la consulta que ha posat en marxa Unides Podem per preguntar a les seves bases sobre els termes de la negociació amb el PSOE, sí que va entrar en la qüestió el líder del PSC, Miquel Iceta, qui va ser molt crític. I és que el dirigent socialista va retreure als de Pablo Iglesias que facin «una consulta sobre un acord que no se sap quin és».

«Recordo que quan vam fer un acord amb Ciutadans, es va consultar amb les bases del partit, però l'acord existia. Podies anar al web i podies llegir quins eren els continguts de l'acord. En aquestes condicions té sentit demanar si es comparteix o no el contingut», va etzibar.

En aquest sentit, va subratllar que s'ha d'anar «amb molt compte» amb l'ús dels «mecanismes democràtics» per garantir que són «mecanismes de participació i no mecanismes per ratificar allò que una direcció ja ha decidit». El líder del PSC va sostenir que encara «hi ha temps» perquè el PSOE i Unides Podem segellin un pacte que permeti la reelecció de Sánchez, si bé va avisar: «No ens deixarem atrapar ni per falses polèmiques ni per desqualificacions».

La frustració pel bloqueig en les negociacions a nivell estatal dista de l'optimisme que han deixat les aliances municipals al PSC, que s'ha atorgat el «premi als pactes» per haver estat capaç de tancar acords molt diversos, amb gairebé totes les formacions, i «sense renunciar als principis». «Heu negociat tan bé, que potser que vingueu a donar un cop de mà a Madrid», els va dir Borrell als socialistes catalans, la labor negociadora dels quals va qualificar de «magnífica» i «hàbil».

Aprofitant el seu pas per Catalunya, el ministre en funcions va lamentar la «campanya de desprestigi terrible» que estan exercint els independentistes catalans en l'àmbit internacional contra la seva «humil persona» des que va ser proposat com a màxim representant de la diplomàcia europea.