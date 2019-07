Una de les característiques comunes dels detinguts és la forta reincidència

La reincidència és una de les característiques comunes entre tots els carteristes. De fet, n'hi ha alguns que han estat identificats per la policia en més de 1.000 ocasions, una situació que fins i tot ha obligat a canviar el sistema informàtic dels Mossos, dissenyat per fer un màxim de 999 identificacions per persona.

Per evitar la reincidència un cop s'ha imposat la sentència, els Mossos reconeixen que una de les mesures que més funciona són les ordres d'allunyament del metro.

Per aconseguir aquesta ordre, els Mossos argumenten a la fiscalia que el carterista no utilitza el metro com a mitjà de transport sinó per delinquir, a partir de les identificacions i les detencions. Així, la fiscalia pot demanar aquesta mesura al jutge. Des que ho fan, el 2016, se n'han decretat 310.

Vallès creu que aquesta és una mesura «molt dissuasiva» perquè el carterista vol delinquir «cada dia», i d'aquesta manera no pot accedir al metro. Si se salten la prohibició, s'arrisquen a ser detinguts una altra vegada i arribar a penes de presó per haver incomplert la condemna.

Altres delictes

Els furts representen gairebé el 90% dels delictes que es donen al metro. Es produeixen sobretot en horari diürn, entre les set del matí i les vuit del vespre. Més enllà d'aquest horari es denuncien alguns robatoris amb violència, o delictes de danys, però Vallès assegura que són molt pocs i que gràcies a les càmeres de seguretat es poden investigar tots.

També hi ha casos de tocaments i abusos sexuals. En tot l'any 2018 es van fer 70 denúncies de caire sexual a tota la xarxa de transport públic de Barcelona.