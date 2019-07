Detingut a Pamplona un gihadista exconvicte

El gihadista detingut per la Guàrdia Civil ahir en un polígon de Pamplona és Allal El Mourabit, el camioner d'origen marroquí exconvicte que, quan va ser jutjat al novembre del 2018 a l'Audiència Nacional, va replicar al seu interrogatori amb al·lusions als àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo i la ministra de Justícia, Dolors Delgado, segons van confirmar fonts de la lluita antiterrorista. La detenció es va dur a terme al voltant de les set del matí quan els agents el van abordar quan conduïa el seu camió de gran tonatge, que va ser escorcollat per buscar evidències, ja que els investigadors creuen que seguia encoratjant a la comissió d'atemptats des de diversos perfils d'Internet.

Aquest transportista va ser detectat el 2014 i el 2016 a Turquia quan intentava entrar a Síria. Va publicar a Facebook si algú sabia com contactar amb Daesh. El 2016, va ser expulsat de tornada a Espanya. En el judici a l'Audiència, va justificar els seus viatges comparant-los amb els de membres de la judicatura a Cartagena de Indias, segons un àudio de la ministra Dolors Delgado, exfiscal de l'Audiència Nacional, gravat per l'excomissari a la presó José Manuel Villarejo. «Podria haver anat (a Turquia) amb molts objectius però hi vaig anar amb el mateix amb el qual molta gent d'aquí se'n va anar a Cartagena de Indias; jo hi vaig anar de vacances», va dir.