el pacte PNB insta PSOE i Podem a parlar

? La presidenta del PNB de Biscaia, Itxaso Atutxa, va instar PSOE i Podem a seure a parlar sobre «el que negociaran i no tant sobre qui tindrà les responsabilitats» en un hipotètic govern. Després de recordar que falten pocs dies per a la propera sessió d'investidura del candidat socialista (Pedro Sánchez), va lamentar que en les últimes hores «no només no ha canviat res sinó que les postures segueixen tan aferrissades com fa uns dies».

«Si no se seuen a parlar no sabem si tindran temps suficient per treballar la unió de voluntats suficients per conformar una investidura i, sobretot, una legislatura amb suficient estabilitat que és el que necessita Euskadi i l'Estat», va valorar. Segons la seva opinió, els partits polítics tenen «molta feina per fer» i va confiar que durant les pròximes hores tant «el PSOE, com la resta de partits estatals es posin a treballar.