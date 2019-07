Protesta per demanar que l'Assemblea Nacional lideri el canvi

L'ANC va celebrar ahir el seu Secretariat Nacional al Centre Cultural La Mercè de Girona. A l'entrada de la reunió, un grup d'una vintena de socis descontents van protestar amb pancartes reclamant a l'entitat que reprengui «el lideratge» per assolir la independència. «No volem l'ANC controlada pels partits» o «Més accions i menys exhibicions» van ser alguns dels lemes que portaven escrits a les pancartes. Sobre això, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va dir que no trencaran «el petit fil» que els uneix amb els partits polítics, perquè tenen la «responsabilitat» de no incrementar «la desunió». Però sí que, a partir d'ara, l'ANC incrementarà la seva «exigència» per reclamar que «s'abandonin els partidismes».