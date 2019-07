Activistes entren per sorpresa en una granja de Sant Antoni de Vilamajor

Un grup d'aproximadament 150 activistes van entrar ahir per sorpresa a una granja de Sant Antoni de Vilamajor, un municipi del Vallès Oriental per denunciar les condicions en què viuen els animals que es fan servir per a la indústria làctica i càrnia.

Els activistes van arribar al seu destí caminant i després de portar uns minuts dins de la granja van aparèixer els amos de la mateixa i es van arribar a viure alguns moments de tensió entre els dos grups. Finalment, els activistes van centrar la seva atenció en els vedells que hi havia a l'exterior de la granja i els hi van donar aigua per millorar la seva situació.

Un dels participants d'aquesta acció, Massin, va denunciar les «condicions horribles» en què viuen les vaques i els vedells d'aquesta granja i d'altres similars, «sense aigua» i «separats». Finalment, la presència dels Mossos d'Esquadra va facilitar que els activistes marxessin.

Sota el nom «Meat the victims», els activistes de l'organització Action for liberation van voler denunciar l'ús que es fa dels animals per al gaudi dels humans. Massin va assegurar que quan els amos de la granja van detectar la seva presència van estar a punt d'arribar a les agressions físiques i va afegir que els grangers els van llençar excrements i els van insultar per evitar que gravessin i aconseguir que tots ells marxessin.

Entre d'altres crítiques a la indústria làctica i càrnia, l'activista va apuntar que els vedells són separats de les mares «amb un dia de vida» per tal de poder munyir-les i extreure llet per al consum humà. A més, va afegir que molts d'ells «acabaran a l'escorxador» per obtenir carn per al consum humà. «És innecessari que es matin animals, no és necessari per menjar sa i deliciós», va apuntar.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una persona d'una granja propera amb l'objectiu de calmar la situació i, per fer-ho, va voler parlar amb alguns dels 150 activistes que es trobaven a la granja, assegurant-los que tot el que es feia allà estava sota la normativa actual i afirmant que s'intenta donar les millors condicions de vida als animals.

Finalment, i després que es personés primer la policia local de Sant Antoni de Vilamajor, va arribar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que va mediar entre les dues parts per rebaixar el nivell de tensió i els activistes van acabar abandonant el lloc que van estar ocupant durant una estona.