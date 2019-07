Mas aposta per negociar la investidura de Sánchez i no provocar més tensió

L'expresident de la Generalitat Artur Mas aposta per negociar la investidura de Pedro Sánchez amb PSOE, Podem i PNB per evitar que governin "els que calarien foc cada dia". En una entrevista al programa 'El divan' de TV3, Mas ha considerat que ja hi ha prou tensió i que no és el moment de provocar-ne més. "Cal tenir a Madrid un govern que cada dia vulgui calar foc a casa o preferim un govern a Madrid que no ens resolgui la situació però que, com a mínim, no vingui amb els mistos a calar foc'", ha preguntat. Per a Mas, això vol dir que no s'ha de dir no d'entrada i que s'ha d'entrar a negociar. D'altra banda, s'ha referit al PSC com un "interlocutor reforçat" després de les eleccions del 28-A i del 26-M.

"Com que tenim un grau de tensió no cal provocar més tensió que ens acabaria esberlant tot allò que ens queda dempeus i que hem de saber protegir en el moment que no hem tingut la força suficient per deslligar-nos legalment", ha defensat. En aquest context, Mas ha considerat que la desconnexió amb l'estat espanyol ha de ser legal, és a dir, que ha de permetre que Catalunya no depengui de l'ordenament jurídic espanyol.

Mas també ha diferenciat Sánchez dels líders de Cs, Vox o del PP perquè el líder del PSOE tot i que també va donar suport al 155 "no ho va fer amb la mateixa intensitat" que els altres, segons ha apuntat.

Pel que fa al PSC, ha valorat que el món sobiranista ha de tenir en compte que en les darreres cites electorals els ciutadans han volgut reforçar el PSC. "Tant real és la Catalunya independentista com la que no ho és", ha afegit per referir-se al partit liderat per Miquel Iceta com un "interlocutor reforçat".

En referència a la CUP i la voluntat dels anticapitalistes d'abandonar l'oposició de bloqueig per entrar a governs amb condicions, Mas ha apuntat que la seva experiència personal pel que fa a relacions amb els cupaires "no convida a l'optimisme".

En referència a la situació interna de l'espai de JxCat, Mas ha insistit que "encara" no està a la primera línia i que es manté en una segona des que va anunciar el pas al costat. Preguntat per al seu futur, Mas ho ha condicionat a les pròximes passes que decideixi Carles Puigdemont que, segons ha dit, té "la preeminència sobre com s'ha de fer" perquè esta a la primera línia.

Mas ha explicat que coincideix amb Puigdemont en la necessitat de convertir la marca de JxCat en una organització política per tal que hi hagi una sola organització i una sola marca.