Cau una banda dedicada a robar a turistes en autopistes i a l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns 8 de juliol els quatre presumptes caps d'una banda especialitzada a robar a turistes a les autopistes AP-7 i C-31 i a l'aeroport del Prat. La policia busca dues persones més, a les quals vincula a la xarxa. Fins ara s'ha aconseguit relacionar la banda amb nou furts, que li haurien reportat més de 10.000 euros, divisa estrangera i objectes de valor com joies, bosses de mà o dispositius electrònics. No es descarta poder-los vincular a algun altre. La policia indica que es tracta d'un grup molt especialitzat que havia perfeccionat la tècnica durant anys. Bàsicament, un dels membres provocava una distracció a la víctima mentre un altre cometia el furt i un tercer els esperava amb un cotxe en marxa per fugir.

Aquests arrestos són els primers que es fan d'un grup que actuava simultàniament a l'aeroport i a les autopistes. Segons els Mossos, l'objectiu de treballar als dos llocs era dificultar la tasca policial. També respon a aquest motiu el fet d'utilitzar cotxes de lloguer, que canviaven periòdicament. De fet, la policia catalana calcula que en els últims dos mesos la banda havia invertit 2.000 euros en cotxes de lloguer.

Aquesta investigació va començar fa dos mesos a partir de diferents denúncies i identificacions policials. Els detinguts, que van passar a disposició judicial el 10 de juliol i van quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera del judici, són persones de nacionalitat sèrbia i kosovar i tenen entre 40 i 50 anys.