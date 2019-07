Una gran apagada deixa Nova York a les fosques durant més de quatre hores

Un tall de subministrament elèctric de més de quatre hores va deixar sense llum 72.000 persones a Nova York, i va afectar la zona oest de la Gran Poma i punts emblemàtics com Times Square, amb escenes de tensió entre els ciutadans perquè les línies de metro i els teatres van arribar a paralitzar-se. L'apagada, que es va produir poc després de les vuit del vespre hora local, a més d'afectar el normal funcionament del metro, va deixar molts ciutadans atrapats en ascensors i fins i tot una part de la concorreguda Times Square va quedar sense la il·luminació habitual. Els semàfors tampoc no van funcionar.

Les botigues van haver de tancar i els espectacles de Broadway no van poder començar, ja que la majoria dels teatres van cancel·lar les seves presentacions, inclòs l'espectacle de la cantant Jennifer López al Madison Square Garden. La companyia energètica Con Edison va informar inicialment que uns 42.000 clients estaven sense electricitat, xifra que posteriorment va elevar a 72.000, sobretot del costat oest de Manhattan.

El departament de Bombers va explicar a través de Twitter que la fallada elèctrica es va estendre des del carrer 72 fins a l'oest de la 40 i des de la Cinquena Avinguda fins al riu Hudson. Després de més de tres hores d'apagada, el corrent elèctric es va anar de mica en mica recuperant i cap a la mitjanit Edison va informar per Twitter que el servei estava normalitzat.

Des de l'Ajuntament de Nova York es va informar en un primer moment que van quedar afectades les línies de metro A, C, F, D i M. Posteriorment, l'Autoritat Metropolitana de Transport va explicar, finalment, que tot el sistema es va veure afectat i que només hi havia un servei limitat a les línies 1, 2 i 3 al costat oest; les línies 4, 5 i 6 al costat est; i la línia 7 entre Manhattan i Queens.

Sobre l'origen de l'incident, el departament de Bombers va fer referència a un incendi de transformadors a l'oest del carrer 64. També hi havia «fum a diversos edificis» al costat oest, va assenyalar el departament, que va haver de respondre a «nombrosos» casos de persones atrapades en ascensors.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, estava en plena campanya presidencial a Iowa i des d'allà va parlar d'un «problema mecànic» en el sistema de subministrament d'energia. Alguns polítics van criticar la seva absència en el moment del succés.

John McAvoy, president de Con Edison, va explicar també en una conferència de premsa que les fallades de subministrament aparentment van ser conseqüènciad'un problema en una subestació, que després es va identificar com la situada a l'oest del carrer 49.

Es dona la circumstància que aquesta apagada es va produir en la mateixa data que la gran apagada del 1977, quan Nova York es va enfonsar en la foscor. Ahir va ser una jornada d'intensa calor, de manera que el consum elèctric es va disparar pels aires condicionats.

La policia va demanar als conductors que evitessin l'àrea entre els carrers 42 i 74 de l'oest, entre les avingudes Cinquena i Dotze. En les interseccions, policies i civils van treballar junts per dirigir el trànsit, mentre camions de bombers i ambulàncies feien la seva feina.

El governador de Nova York, Andrew Cuomo, va ordenar investigar l'apagada, que va titllar d'«inacceptable», alhora que va afirmar que caldrà assumir les responsabilitats que se'n derivin.

«Tot i que la situació per sort s'ha contingut, el fet que hagi tingut lloc és inacceptable», va afirmar el governador tot afegint que «he ordenat a la Comissió de Servei Públic que porti a terme una investigació de les causes de l'apagada i totes les parts implicades seran responsabilitzades per assegurar-nos que no torni a passar».