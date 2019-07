Sánchez dóna per trencades les negociacions amb Iglesias

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat per trencades les negociacions amb el líder de Podem, Pablo Iglesias després que aquest convoqués una consulta a les seves bases que –segons Sánchez- és "una mascarada" per "justificar per segona vegada" un "no" a la investidura. Sánchez ha recordat que després del mes de juliol "la seva candidatura decau" i ha assegurat que "les ofertes que li he fet a Iglesias" van caducar el divendres quan aquest va convocar la consulta.

Segons el president en funcions, durant la seva conversa telefònica del passat dijous va oferir a Iglesias l'entrada de ministres de perfil tècnic de l'entorn de Podem, però aquest ho va rebutjar. Ha insistit a tancar la porta a l'entrada del propi Iglesias en aquest executiu adduint a la "cohesió" necessària aquesta legislatura per afrontar qüestions com la de Catalunya. Ha citat com a exemple les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, on "no va renunciar a la unilateralitat" i ha afirmat que el seu deure "és contemplar l'aplicació del 155" si –al seu entendre- cal activar aquest mecanisme.

En una entrevista a la SER s'ha mostrat "sorprès i una mica frustrat" per la convocatòria de la consulta de Podem sobre si les seves bases volen, o no, un govern de coalició. Segons el líder del PSOE, la convocatòria de la consulta implica que les negociacions "estan trencades" perquè Iglesias no es mou d'una "posició maximalista". "Iglesias està utilitzant aquesta consulta trucada per justificar una votació contrària a la meva investidura", ha dit

Sánchez ha recordat que la consulta "no recull" la proposta del PSOE, perquè en la seva conversa "li va oferir la incorporació de determinades persones de Podem amb qualificació per poder liderar alguns departaments al Consell de Ministres". "Ell va dir que no ni en una entrevista a TVE va qualificar d'idiotesa la proposta", ha sentenciat Sánchez, que considera que la resposta d'Iglesias és "una ruptura unilateral" de les converses i una "mascarada gran d'Iglesias per justificar per segona vegada" un 'no' a la seva investidura.

Preguntat per si tanca la porta a l'entrada d'Iglesias al govern com a vicepresident, Sánchez ha afirmat que a ell "no li agraden els vetos" però "tampoc les imposicions". "Jo sempre he tingut molts dubtes que Iglesias s'incorporés al meu govern perquè els dos som líders de formacions polítiques que tenim enormes diferències sobre temes d'enorme vigència a la legislatura com la catalana". Malgrat que no és la seva opció, ha dit, "el meu deure és contemplar l'aplicació del 155". "Tan de bo no l'hagi d'aplicar", ha conclòs.

En aquest marc, Sánchez ha admès que la situació amb Catalunya està "enredada" perquè "l'independentisme no renuncia a la unilateralitat, continua trencant la convivència a Catalunya i és evident que l'Estat ha d'actuar en el cas que això vagi a més". "Avui mateix estem veient als mitjans de comunicació que Torra no renuncia a la unilateralitat i està dient que ho tornarà a fer i el govern d'Espanya ha d'estar preparat per qualsevol eventualitat amb la màxima cohesió interna davant un potencial desafiament de nou", ha destacat.



Nova ronda de trucades



Sánchez ha anunciat que posarà en marxa una nova ronda de trucades als partits de l'oposició i ha recordat a Casado i Rivera que malgrat que estan al seu dret de votar 'no' a la investidura amb el seu vot no estarien donant cap "alternativa", perquè aquesta no existeix. Per això els ha demanat que es "mirin al mirall" i assumeixin la seva "responsabilitat" si volen –ha dit- que la investidura no depengui de les forces independentistes. "Són dos partits polítics que diuen que volen fer pactes d'Estat, i probablement el primer pacte d'Estat és que hi pugui haver govern en aquest país".