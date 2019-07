Trump va abandonar l'acord amb l'Iran perquè el va signar Obama

Nous cables diplomàtics de l'exambaixador britànic a Washington, Kim Darroch, revelen que aquest va informar a Londres que el president nord-americà, Donald Trump, va abandonar l'acord nuclear del 2015 entre les principals potències mundials i l'Iran fonamentalment perquè l'havia signat el seu antecessor, Barack Obama. «El resultat és un paradigma d'aquesta Casa Blanca: en substància, l'Administració es fonamenta en un acte de vandalisme diplomàtic impulsat per mo-tius ideològics i personalistes, ja que era l'acord d'Obama», va apuntar Darroch en una nota enviada el maig del 2018 al llavors ministre d'Afers Estrangers britànic, Boris Johnson, segons el diari Mail on Sunday. «A més, ni tan sols poden articular una estratègia per a després i els contactes amb el Departament d'Estat suggereixen que no hi ha cap pla per contactar amb els seus aliats i socis d'Europa o la regió», va afegir. El cable va arribar després de la visita de Johnson a Washington en què el ministre britànic va intentar persuadir Trump que no abandonés l'acord nuclear.

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units perdria les eleccions del 2020 davant de qualsevol dels quatre principals candidats demòcrates; l'exvicepresident Joe Biden i els senadors Bernie Sanders, Elizabeth Warren i Kamala Harris, segons una enquesta de NBC News i el Wall Street Journal. Biden tindria 9 punts d'avantatge sobre Trump (51 davant del 42 %) entre els votants registrats, una diferència per sobre del marge d'error de l'enquesta, de +/-3,5 punts percentuals. El senador Bernie Sanders, independent per Vermont, trauria a Trump un avantatge de 7 punts (50 a 43 %) mentre que Warren, demòcrata per Massachusetts, mantindria un avantatge de cinc punts (48 a 43 %). Harris guanyaria per un punt de diferència (45 a 44 %).