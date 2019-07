Borrell nega que Exteriors intervingués correus com assegura la Generalitat

El titular espanyol d'Exteriors i Cooperació en funcions, Josep Borrell, va assegurar ahir que el seu Ministeri no ha intervingut cap correu electrònic com han denunciat alguns membres de la Generalitat de Catalunya, que acusen el Govern espanyol d'espionatge.

«No s'ha intervingut cap correu electrònic, naturalment que no», va dir Borrell en una roda de premsa durant un Consell de ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE), en resposta a una pregunta sobre un suposat cas d'espionatge per part del Govern d'Espanya denunciat per la Generalitat. «Vostè creu que el Ministeri d'Afers Estrangers té ni capacitat ni voluntat de fer aquestes coses? El que em sorprèn és que vostè doni per bona l'acusació. No hi ha hagut intervencions de correus electrònics. No n'hi ha hagut», va insistir el ministre espanyol.

Amb tot, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va advertir ahir al Govern que utilitzar «les clavegueres de l'Estat» per a l'espionatge d'adversaris polítics «és incompatible amb assumir un càrrec com a cap de la diplomàcia europea», per la qual cosa va suggerir a l'Executiu del PSOE que «renunciï» a aquesta designació. Segons Vilalta, a ERC no li sorprèn que a l'Estat espanyol «es vegi com una cosa normal, o fins i tot faci guanyar punts, que Borrell (ministre d'Exteriors en funcions) s'hagi dedicat a espiar les delegacions exteriors de la Generalitat fora de l'Estat amb total impunitat».