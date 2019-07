La cap de govern de Hong Kong titlla d'«agitadors» els manifestants

La cap del Govern de Hong Kong, Carrie Lam, va criticar ahir els enfrontaments registrats diumenge passat durant una protesta contra la suspesa llei d'extradició. La mandatària també va titllar d'«agitadors» els manifestants que van participar en els incidents.

Lam, que va visitar durant la jornada els agents ferits en els enfrontaments, va recalcar que la violència no pot ser tolerada i va destacar que els policies van respondre amb contenció. «L'Estat de Dret ha estat el pilar de l'èxit de Hong Kong (...) i, per defensar-lo, tant la població com el Govern han d'obeir la llei», va manifestar.

Així, la qüestionada cap del govern va assegurar que la justícia «investigarà aquests casos tan aviat com sigui possible» i portarà els responsables davant els tribunals.