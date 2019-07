Comença l'operació per detenir més de 2.000 immigrants als Estats Units

Les autoritats d'immigració dels Estats Units han començat aquesta setmana les seves operacions per detenir a més de 2.000 immigrants, susceptibles de deportació, en una desena de ciutats estatunidenques, segons van confirmar fonts del Govern a les cadenes CNN i NBC.

Concretament, les batudes que està duent a terme el Servei d'Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE, per les seves sigles en anglès) tindran lloc a Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York i San Francisco. La ciutat de Nova Orleans també és a la llista, però les operacions han quedat suspeses pel pas de la tempesta tropical Barry.

La prioritat de l'ICE és detenir els «criminals violents i els delinqüents amb agreujant». De fet, els agents del servei van assegurar que no estan utilitzant les acusacions de travessar la frontera il·legal, un delicte menor, com a causa d'arrest en les operacions.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ja havia advertit el mes passat sobre els plans per accelerar les deportacions d'indocumentats com a prioritat del seu Govern. Però no havia anticipat més mesures fins ara, un dia després que el diari estatunidenc The New York Times, anticipés aquesta decisió.

Les ONG adverteixen que als Estats Units viuen moltes persones sota ordre de deportació, que mai han estat informades d'això, com exigeix la llei. Per tant, alguns detinguts podrien reobrir els seus casos si troben un advocat.

La Unió Americana de Llibertats Civils (ACL) va presentar una demanda preventiva dijous passat, argumentant que a les famílies seleccionades se'ls ha de permetre, almenys, una audiència davant els tribunals per defensar el seu cas.

«Les amenaces de l'Administració Trump als immigrants atempten contra la justícia bàsica i el procés degut», va denunciar en un comunicat la directora executiva de la Unió de Llibertats Civils de Nova York, Donna Lieberman.

«Per a les moltes famílies que van venir aquí com a refugiats fugint de la violència, la deportació és una amenaça de mort», va lamentar.



Dures paraules a congressistes

Donald Trump va recomanar aquest diumenge a les dones racialitzades, que formen part de l'anomenat Caucus Democràtic Progressista, la secció més radical de la bancada del Partit Demòcrata al Congrés dels EUA, que tornin a la «catàstrofe» que tenen per país d'origen.

«Em resulta molt interessant veure les congressistes demòcrates, que procedeixen de països els governs dels quals són una completa i total catàstrofe, i els pitjors, els més corruptes i ineptes del món, dir en veu alta i amb menyspreu al poble dels Estats Units, la nació més gran i poderosa sobre la Terra, com portar el Govern», va piular el president.

Les paraules dirigides a les congressistes no es van acabar aquí. «Per què no tornen als seus països i ajuden a arreglar aquests llocs, que estan totalment trencats i infestats de crims. Llavors que tornin aquí i ens diguin com es fa», va sentenciar el president Trump a les seves xarxes socials.