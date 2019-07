Els comuns lamenten que JxCat i ERC «es barallin» més que no governen

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va lamentar ahir que JxCat i ERC dediquin més temps, segons el seu parer, a «barallar-se pel poder» del que utilitzen per governar Catalunya. Així es va expressar en una roda de premsa a la seu del partit preguntat sobre la picabaralla entre les dues formacions que comparteixen l'executiu català, després que Quim Torra, afirmés que no té «cap intenció» de convocar eleccions anticipades quan es coneguin les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Mena va assenyalar que la polèmica generada la setmana passada arran de l'acord entre el PSC i JxCat per governar la Diputació de Barcelona «semblava l'episodi més intens» que pogués existir entre JxCat i ERC, però va dir estar «convençut que es continuaran donant episodis d'aquest tipus».