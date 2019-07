ERC es proposa reconstruir «confiances trencades» amb JxCat abans de les eleccions

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va subratllar ahir que la prioritat per al seu partit no són unes eleccions sinó intentar reconstruir «les confiances trencades» amb JxCat, després del pacte d'aquest últim amb el PSC a la Diputació de Barcelona, així com negociar la unitat estratègica independentista.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, Vilalta es va referir a la polèmica oberta als últims dies al voltant de la possibilitat d'una convocatòria d'eleccions catalanes després de la sentència del judici del procés. La portaveu republicana va insistir que hi ha «un abans i un després» en les relacions amb JxCat després del seu pacte amb el PSC, perquè hi ha «unes confiances trencades», però la posició d'ERC no es limita a «lamentar el que va passar» i «a denunciar l'equivocació comesa per JxCat», sinó que desitgen refer la relació amb els postconvergents. Per a ERC la prioritat serà aquesta, així com la de procurar «la unitat estratègica» amb el conjunt de forces independentistes inclosa la CUP, que diumenge va celebrar una Assemblea Nacional en la qual es planteja canvis estratègics i organitzatius. «El PSC intenta dividir l'independentisme i a nosaltres en això no ens trobaran», va subratllar la portaveu d'Esquerra Republicana.

Pel que fa a les eleccions, els republicans les veuen com una més de les possibles respostes de l'independentisme a una eventual sentència condemnatòria als líders que han estat jutjats al Tribunal Suprem, però abans desitgen «reconstruir» relacions entre els diversos partits i entitats. Segons la portaveu d'ERC, «és evident que la potestat de convocar eleccions la té el president de la Generalitat», però va recordar que «és lícit opinar sobre quan hauria de ser la convocatòria i dir que volem ser consultats sobre això». «Hem escoltat diverses opinions al respecte, començant per les del mateix president de la Generalitat, Quim Torra, i creiem que tots tenim dret a opinar lliurement», va assenyalar Marta Vilalta, que no va comentar les últimes enquestes aparegudes que pronostiquen una altra victòria electoral d'ERC.

Segons aquesta enquesta elaborada per GESOP i publicada ahir per El Periódico, ERC guanyaria les eleccions a la Generalitat amb 40 0 41 escons si se celebressin ara, i el PSC es dispararia fins a la segona plaça (28-29), pel davant de JxCat (24-25), Ciutadans (22-23), Catalunya en Comú Podem (8-9), la CUP (7-8) i PPC (3-4). El sondeig dona una àmplia victòria als republicans, que obtindrien el 26,5% dels vots. Els seguiria el PSC, que amb el 20% dels vots es consolidaria com segona força, la mateixa posició que va obtenir a totes les cites del recent cicle electoral. El tercer esglaó del podi l'ocuparia JxCat, que passaria de 34 a 24-25 escons, i la caiguda més forta seria per a C's, que baixaria fins a la quarta plaça.