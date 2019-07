Mor un belga de 51 anys ofegat a la platja del Riuet de l'Escala

Un home de nacionalitat belga i de 51 anys ha mort aquest matí ofegat mentre es banyava a la platja del Riuet de l'Escala (Alt Empordà). L'home ha demanat ajuda quan ha començat a ofegar-se per la mala mar que hi havia i tres banyistes s'han llançat per ajudar-lo, però després no podien sortir de l'aigua.

Davant d'això, diverses persones han trucat al 112 a dos quarts d'onze del matí. Salvament Marítim ha activat el servei de socorrisme immediatament –en aquella platja no n'hi ha- i han salvat les quatre persones, però l'home ja estava inconscient. Tot i que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha provat de practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar, el banyista ha mort a platja.

Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat una ambulància i un helicòpter del SEM, diversos efectius de la Policia Local de l'Escala i també una dels Mossos d'Esquadra.