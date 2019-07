El PSC demana als socis de govern que es «posin d'acord» o convoquin eleccions

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va demanar ahir a ERC i JxCat que es «posin d'acord» per fer que el Govern «funcioni» i treballi per millorar la vida dels catalans o que, d'allò contrari, convoquin eleccions perquè els ciutadans decideixin si volen «canviar les coses». «És un Govern que no funciona, que no està a l'altura (...) Això s'ha d'arreglar, i si no són capaços d'arreglar-ho, el millor que podem fer és convocar els ciutadans perquè elegeixin canviar les coses», va apuntar en la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiva del partit a Barcelona.

A la mateixa intervenció, Illa va valorar una enquesta elaborada per GESOP i publicada pel Periódico, que dispara el PSC fins a la segona plaça. «Ho entenem com un aval a la nostra política dels últims mesos, basada en el diàleg dins la llei», va dir Salvador Illa.