El Suprem no permet a Forn ser al ple del cartipàs de Barcelona

El Tribunal Suprem ha denegat el permís extraordinari que va sol·licitar l'exconseller d'Interior en presó preventiva i regidor de Barcelona Joaquim Forn per assistir avui al ple de l'Ajuntament de Barcelona.

En una providència notificada ahir, la Sala rebutja que el permís revesteixi les característiques d'extraordinari que exigeix la Llei Penitenciària i afegeix que, com ja ha assenyalat altres vegades, és conscient de les restriccions que implica la privació de llibertat per a l'edil mentre s'espera la sentència, si bé considera que és proporcionada «davant la necessitat de preservar les finalitats del procés penal». El Tribunal es pronuncia així en coincidència amb el criteri que va expressar el passat dia 11 la Fiscalia del Suprem, que va informar que existia un «greu risc de reiteració delictiva», perquè Forn torna a ostentar un càrrec públic.

La número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va acusar el Tribunal Suprem d'actuar de forma «política, injusta i arbitrària». «El regidor ni està suspès ni se li ha demanat la suspensió», va recordar Artadi, que va tornar a demanar a Ada Colau que no aprofiti l'alteració de les majories per aprovar el cartipàs, sobre el qual encara no hi ha acord amb l'oposició.

D'altra banda, Josep Rull ha demanat la llibertat al Tribunal Suprem al·legant una malaltia del seu fill, que ha de ser operat a mitjans d'agost, segons van confirmar a l'ACN fonts coneixedores. L'exconseller ha sortit dues vegades de permís des que ha tornat a la presó de Lledoners, coincidint amb proves diagnòstiques del menor. Les sortides van tenir l'aval del Tribunal Suprem, que ara haurà de decidir si permet que surti per estar amb el seu fill abans i després de l'operació. Després que el tribunal denegués la llibertat de tots els presos un cop acabat el judici, la defensa de Rull va presentar un recurs de súplica afegint aquest nou motiu familiar.