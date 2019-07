La UE veu marge per salvar l'acord nuclear amb l'Iran

La Unió Europea va defensar ahir, dilluns, la necessitat de preservar l'acord nuclear signat amb l'Iran el juliol de 2015. Així, l'organització va instar Teheran a tornar a respectar els seus termes íntegrament, després de la decisió de la República Islàmica de superar el nivell d'enriquiment d'urani i de reserves autoritzats en virtut del pacte.

«L'Iran està a un any de desenvolupar una arma nuclear. Creiem que encara hi ha una petita finestra, tot i que s'està tancant, per a mantenir l'acord viu», va defensar el ministre d'Exteriors de Regne Unit, Jeremy Hunt.

A més, el britànic va insistir que l'acord «no està mort encara» i va alertar que si l'Iran es dota de l'arma nuclear, altres països a la regió també la desenvoluparan. «Busquem una forma de preservar el tracte», va reblar, insistint que és el millor pacte per a garantir un Orient Pròxim lliure d'armes nuclears.



Desnuclearitzar la regió

El cap de la diplomàcia britànica va evitar polemitzar amb l'Administració de Donald Trump. Concretament, Hunt es va limitar a reconèixer la diversitat «d'opinions sobre com mantenir la regió desnuclearitzada», encara que estan d'acord que l'Iran ha de «cessar totes les seves activitats desestabilitzadores» als països veïns.

La Unió Europea ja va alertar Teheran que el seu compromís amb l'acord nuclear depèn que respecti els seus termes, encara que de moment descarta la possibilitat de reintroduir les sancions. De fet, no és la primera vegada que aquest país supera els límits autoritzats, però després ha fet marxa enrere.