El Chapo Guzmán, condemnat a cadena perpètua als EUA per narcotràfic

L'antic líder del càrtel de Sinaloa Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha estat condemnat aquest dimecres als Estats Units a cadena perpètua per introduir grans quantitats de droga al país.

'El Chapo' ha rebut la cadena perpètua per vuit càrrecs de narcotràfic i crim organitzat, 30 anys de presó per port d'armes i 20 anys més de presó per blanqueig de capitals, segons informa el diari mexicà 'Milenio'.

Ja havia estat declarat culpable el passat mes de febrer per dirigir una organització criminal com a líder del càrtel de Sinaloa, a més de per narcotràfic, tràfic d'armes i blanqueig de diners, entre altres càrrecs.

El narco mexicà va ascendir al lloc del criminal més buscat d'Estats Units després de la mort de l'exlíder d'Al-Qaeda Ossama bin Laden el 2011.