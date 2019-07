El CNI escoltava els mòbils dels terroristes de Barcelona i Cambrils cinc dies abans dels atacs

El mitjà digital 'Público' revela aquest dimarts que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) espiava els mòbils dels terroristes de Barcelona i Cambrils i escoltava les seves converses cinc dies abans dels atacs. El rotatiu afirma haver tingut accés a un dels informes reservats que el mateix CNI va facilitar als investigadors de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos i Fiscalia en el marc de la investigació judicial per a l'esclariment dels fets. L'informe relata el viatge d'Omar Hichamy i Younes Abouyaaqoub a París entre l'11 i el 12 d'agost del 2017 i, sempre segons el mitjà digital, relata no només el seguiment als dos futurs membres de la cèl·lula jihadista de Ripoll i de les trucades telefòniques i recerques a Internet que van fer amb aquests terminals, sinó també del contingut de les converses que van mantenir entre ells.

'Público' posa l'accent en el fet que el seguiment a dos joves que encara no estaven vinculats a cap causa terrorista va implicar una despesa considerable, i subratlla, també, que en cap de les converses intervingudes va participar el suposat cervell dels atemptats i presumpte confident del CNI, Abdelbaki es Satty.

Això, afegeix el mitjà, implica que les escoltes del CNI a Hichamy i Abouyaaqoub no van procedir de la intervenció del telèfon d'Es Satty, sinó que s'intervenia directament els aparells dels dos joves.

El diari digital publica diverses captures fotogràfiques de parts del suposat informe del CNI, en les quals es pot apreciar el seguiment exhaustiu que es va fer als dos joves durant la seva estada a París cinc dies abans dels atacs. S'hi palesa visites a la Torre Eiffel, la compra d'una càmera de fotos o la de dues targetes SIM per a telèfons mòbils que els joves activen amb identitats falses.

A parer de 'Público', l'única manera a través de la qual el CNI podia haver obtingut la informació del viatge dels dos futurs terroristes hauria estat per l'acció del mateix Es Satty en el marc de les seves tasques de confident, tot i que, afegeix, probablement no hauria revelat als serveis d'intel·ligència espanyols els seus veritables motius.

Finalment, el rotatiu assegura que segons les dades que ha recopilat per a aquesta investigació, no va ser fins al matí del 18 d'agost del 2017 quan es va esborrar definitivament la fitxa com a informant d'Es Satty de la base de dades del CNI, cosa que, segons 'Público', només es pot fer des de la seu central del servei secret a Madrid.