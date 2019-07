Damià Calvet tractarà amb la patronal el dèficit d'inversió d'infraestructures

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir que es reunirà amb els responsables de Foment del Treball per tractar el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya.

Dilluns la patronal va presentar el catàleg de 100 infraestructures pendents i va reclamar a les administracions una injecció de 10.000 milions d'euros, a raó de 2.000 milions d'euros cada any, per finalitzar les obres licitades però no inacabades. «Les infraestructures no són un caprici, sinó garantia i dret a una bona mobilitat amb sostenibilitat econòmica, social i ambiental», va indicar el conseller en una piulada, en què també va lamentar que «fa massa anys que hi ha dèficit fiscal, d'inversions i incompliments». «Més que mai, les infraestructures són sobirania», conclou Calvet.

A més, la patronal va quantificar en 28.000 euros el dèficit d'inversions en infraestructures en els darrers deu anys i va citar com a obres pendents per finalitzar i que consideren que està afectant la competitivitat de Catalunya el corredor mediterrani, Rodalies, la B-40, el tren llançadora a l'Aeroport del Prat o la finalització de la línia 9 del metro, entre d'altres.

El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va explicar dilluns que, seguint els paràmetres de la UE, per corregir el dèficit inversor és necessari assolir el 2,2% de la licitació d'obres del PIB català de manera sostinguda. Això són uns 5.000 milions d'euros anuals entre totes les administracions, lluny del 0,8% del PIB licitat el 2018.

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, va considerar ahir «curiós» i una «paradoxa» que aquells que més es queixen del dèficit de finançament a Catalunya hagin votat en contra d'un projecte de pressupostos que pretenia «corregir» aquest dèficit. Ábalos va afirmar que el Govern d'Espanya sempre ha reconegut que hi ha hagut un dèficit de finançament en les infraestructures de Catalunya, però va sostenir que això és a causa que el nivell d'execució «sempre ha estat baix».