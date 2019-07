Els morts a la carretera baixen un 16% fins el 15 de juliol

De l'1 de gener al 15 de juliol han mort a les carreteres catalanes 86 persones, un 16% menys que les 102 del mateix període de l'any passat. No obstant això, aquesta reducció és d'un 28,3% respecte el 2010, quan l'objectiu establert suposa una reducció del 45%. Els accidents amb morts, a més, només han baixat un 5%, de 86 a 82, ja que l'any passat hi va haver més accidents amb múltiples víctimes. Per tot això, la Conselleria d'Interior i especialment el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra demanen "prudència i responsabilitat" a la carretera durant l'estiu, ja que juliol i agost concentren el 23% dels morts en accidents de tot l'any, quan suposen el 17% del calendari. El 2018 van morir 46 persones entre juliol i agost.

Un dels aspectes que més preocupa a les autoritats és que el 50% dels conductors morts a la carretera el 2018 havien pres alcohol, drogues o psicofàrmacs, tendència creixent des del 2010. Això, tenint en compte que el 78% dels morts eren conductors. Entre els conductors implicats en accidents amb víctimes, els positius per alcoholèmia han augmentat un 13%. Es calcula que l'1% dels conductors circula amb més alcohol del permès, taxa que sobrepassen el 13% dels conductors accidentats i un 33% dels conductors morts.

En els accidents mortals, han augmentat un 10% les causes associades a la falta d'atenció i un 18% l'excés de velocitat. A més, durant aquest 2019 s'ha notat una reducció respecte el 2018 d'un 10% en l'ús del cinturó entre els ocupants morts, i un 33% entre els ferits greus. El 35% dels vehicles accidentats circulava sol, davant del 31% del 2018, cosa que significa que la causa més probable va ser una distracció, somnolència, excés de velocitat o presència d'alcohol i drogues.

La gent gran també és un col·lectiu de risc, ja que representen el 31% dels morts a la carretera, 27 en total, cosa que suposa un increment del 23% respecte els 22 de l'any passat.

A banda de l'estiu, i especialment entre la segona quinzena de juliol i la primera d'agost, els accidents també tendeixen a concentrar-se els caps de setmana. Entre el divendres a la tarda i el diumenge es produeixen el 55% dels morts per accident, i especialment el divendres a la tarda i el diumenge a la tarda.

Per tot això, Trànsit vol estar molt pendent aquest estiu perquè la mobilitat dels caps de setmana de juliol és molt alta. De fet, cada divendres i dissabte surten uns 524.500 vehicles de l'àrea de Barcelona, un 2,6% més que el 2018. La mobilitat es trasllada especialment a l'AP-7 i a la Costa Daurada i la Costa Brava, i allà els accidents s'incrementen un 65% els divendres a la nit, un 30% els dissabtes a la tarda i els diumenges a la tarda, que és la pitjor franja horària durant tot l'any.

El comissari en cap de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat que com cada estiu es reforçarà la vigilància policial a les carreteres de zones turístiques, amb més presència d'estrangers i menys conegudes pels conductors catalans. Els controls d'alcoholèmia i drogues es faran tenint en compte les retencions que produeixen. Però ha explicat que com a novetat d'aquest estiu tindran l'helicòpter de Trànsit amb una càmera especial, que l'any passat no tenien, i els vehicles espiell, cotxes no logotipats, alguns amb càmeres de vigilància, per atrapar 'in fraganti' els conductors que facin conducció temerària o es distreguin amb dispositius digitals. Trànsit també demana precaució als conductors perquè tinguin en compte que hi ha més bicicletes, vianants i motos circulant per les carreteres.

Amb tot, malgrat la vigilància policial, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat "responsabilitat" als conductors i als seus acompanyants perquè circulin respectant les normes i sense haver pres alcohol o drogues.