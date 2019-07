Un estudi conclou que els boscos mediterranis produeixen més bolets que els nòrdics

Una recerca liderada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, i la Universitat de Lleida, ha conclòs que els boscos mediterranis produeixen més bolets que els nòrdics.

La investigació, que ha estat publicada a la revista 'Science of the total environment' recull, per primera vegada, dades recopilades durant gairebé 40 anys a l'estat espanyol, Suïssa i Finlàndia. Un fet que configura la major base de dades elaborada fins al moment sobre producció de bolets a Europa. En concret, s'han analitzat les relacions entre el rendiment anual dels bolets, les característiques dels anells d'arbre i les condicions meteorològiques. Segons els resultats, la producció de bolets en boscos boreals oscil·la entre els 63 i els 100 quilograms per hectàrea i any mentre que, en regions mediterrànies, aquesta xifra pot arribar als 225 quilograms.

L'estudi ha servit per comprovar que les sincronies significatives entre el rendiment dels bolets i les variables climàtiques i dendrocronològiques (sobre el creixement dels anells dels arbres) es van trobar principalment en llocs mediterranis més secs, mentre que poques o cap correlació significativa es va trobar a les regions boreals i temperades.

Segons ha explicat el responsable de l'estudi, Eduardo Collado, "en condicions limitades d'aigua, com les que es donen en la regió mediterrània, tant la producció de fusta com la de bolets són més sensibles a les precipitacions, cosa que comporta una major sincronia entre les dues variables". Així, el moment en què arriben les pluges de tardor és quan augmenta la productivitat de bolets, fet que coincideix amb el creixement en amplada dels arbres.