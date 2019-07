JxCat es reunirà a finals de setmana a Lledoners per confirmar el «no» a Pedro Sánchez

El 'no' de JxCat a Pedro Sánchez es consumarà a finals d'aquesta setmana. Els diputats i diputades de la formació independentista es reuniran a Lledoners per confirmar el rebuig al candidat a la presidència del govern espanyol, tal com han explicat a l'ACN i Catalunya Ràdio fonts de JxCat del Congrés. La formació que lidera Jordi Sànchez -tancat a la presó del Bages- descarta una abstenció mentre el PSOE es negui a dialogar. Després de consensuar el sentit del vot a Lledoners, els diputats i diputades traslladaran la decisió final a la direcció. JxCat encara confia en coincidir amb ERC -que també reuneix l'executiva divendres- per consensuar unitàriament el sentit del vot a Sánchez.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha descartat aquest dimecres una abstenció a la investidura de Sánchez, en la línia del que ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una carta oberta publicada a 'La Vanguardia'. "En aquests moments no es donen les circumstàncies per poder donar un vot positiu a Sánchez ni tan sols abstenir-nos", ha dit Borràs.

Al seu torn, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apuntat que respecta la carta de Torra a Sánchez, i ha assegurat que respon als "debats interns" de JxCat. El vicepresident ha recordat que només ERC pot decidir el vot dels seus 15 diputats al Congrés. Segons Aragonès, si els dos socis de Govern acorden les seves posicions, "millor". Si no, ha avançat que les decisions que adoptin seran igualment "absolutament legítimes".