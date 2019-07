Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Mataró amb un ferit lleu

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig ocorregut aquest dijous a primera hora de la tarda al barri de Rocafonda de Mataró. Al voltant de les 15.30 h, la policia ha rebut un avís advertint que hi havia hagut un incident amb trets a l'altura del carrer Poeta Josep Punsola, a tocar del carrer Pablo Picasso. A causa del tiroteig, ha resultat ferit lleu un home de 43 anys a qui el Servei d'Emergències Mèdiques ha traslladat a l'Hospital de Mataró. Segons fonts coneixedores dels fets, el projectil no li ha impactat de forma directa, sinó que li ha tocat lleugerament el cos després d'impactar amb un altre element. Agents dels Mossos d'Esquadra treballen a la zona per esclarir les causes del succés i identificar les persones involucrades, en col—laboració amb la Policia Local.

Aquest és el segon tiroteig que hi ha al barri de Rocafonda de Mataró en mig any. A finals de gener, els Mossos d'Esquadra van detenir un home per disparar contra un altre en ple carrer, molt a prop del lloc on hi ha hagut l'incident aquest dijous. Aquell dia, dos homes havien discutit, en una baralla que va acabar amb un ferit per una ganivetada i un altre per arma de foc.

Dies abans d'aquest succés de finals de gener, l'Ajuntament de Mataró havia decidit augmentar la presència policial als barris de Rocafonda i Cerdanyola després de les reiterades queixes veïnals per manca de seguretat.



Tirotejos a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat

En paral—lel als fets de Mataró d'aquest dijous, els Mossos d'Esquadra continuen investigant dos altres incidents ocorreguts recentment amb arma de foc a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El primer va ser la nit de divendres al barri del Poblenou de Barcelona, on un home va quedar ferit greu a resultes d'un tret disparat per un altre individu que va fugir del lloc dels fets. Hores més tard, la matinada de divendres a dissabte, els mossos rebien l'avís d'un altre tiroteig a la carretera de Collblanc de Cornellà per un home ferit de bala.