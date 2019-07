Von der Leyen, sobre els escons de Junqueras, Puigdemont i Comín: «No és una qüestió política, és jurídica»

La pròxima presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que els escons buits de Junqueras, Puigdemont i Comín a l'Eurocambra no són una qüestió política. "No és una qüestió de sentiment, o una qüestió d'opinió o política, sinó que és en gran mesura una qüestió jurídica", ha assegurat l'alemanya a preguntes de La Vanguardia en una entrevista conjunta amb el Süddeutsche Zeitung, Le Monde, The Guardian i La Stampa, del Grup Europa de diaris europeus.

Segons relata La Vanguardia, Von der Leyen ha mostrat "certa incomoditat" en ser preguntada pels tres eurodiputats electes i inicialment ha plantejat si era pertinent una pregunta "tan detallada". "Per ser sincera, no he pogut mirar l'afer en profunditat", ha dit.

Amb tot, davant el recordatori que fins a 10.000 persones es van manifestar a Estrasburg durant la sessió constitutiva del nou parlament, Von der Leyen ha apuntat que no era una qüestió política.