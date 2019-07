Iglesias fa un pas enrere i es mostra disposat a no formar part del govern espanyol

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha traslladat aquest divendres al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que renuncia a formar part de l'executiu entre el PSOE i Podem –tal com reclamava Sánchez- per fer possible un executiu de coalició amb una representació "proporcional" de la seva formació on el PSOE no exerceixi més "vetos". Iglesias ho ha fet públic en un tuit i un vídeo que ha penjat a les xarxes on apunta que després de reflexionar-ho entén que ell no ha de ser "l'excusa" perquè no hi hagi un govern de coalició d'esquerres. "Estar o no al Consell de Ministres no serà un problema sempre que no hi hagi més vetos i la presència d'Unides Podem al govern sigui proporcional als vots", apunta.

La decisió del líder de Podem acosta la possibilitat d'un acord entre les dues formacions abans de dijous, quan es produirà la segona votació d'investidura de Pedro Sánchez, on el candidat ha d'obtenir més 'si' que 'no'.

El president espanyol havia rebutjat explícitament la seva presència al Consell de Ministres però en les últimes hores, però –tal com han apuntat la portaveu de Podem al Congrés, Adriana Lastra, i la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá- aquest divendres ha obert la porta a la possibilitat de participació de la resta de membres de la cúpula de Podem a l'executiu.

"El PSOE diu que l'únic escull sóc jo. He estat reflexionant aquests dies i no seré l'excusa perquè el PSOE eviti aquest govern de coalició", afirmat Iglesias en un vídeo on compareix davant una fotografia de la Puerta del Sol plena de gom a gom durant el 15-M.

Segons el líder de Podem, la seva presència o no al Consell de Ministres "no serà un problema sempre que el PSOE assumeixi que no hi pot haver més vetos i que la presència d'Unides Podem al govern ha de ser proporcional als vots i que la proposta, lògicament, la farà Unides Podem".

Iglesias ja ha traslladat aquesta renúncia a Sánchez aquest divendres i segons explica ell mateix ha demanat també al secretari d'Acció Política, Pablo Echenique, que "traslladi al PSOE la nostra voluntat de negociar ja un acord integral de programa i equips per tirar endavant la investidura la setmana que ve".

El seu pas enrere, i el fet que posi ara com a condició que no hi hagi més "vetos", obre la possibilitat que Podem proposi al govern espanyol la designació com a ministres de membres de la seva cúpula com podria ser Irene Montero, Rafa Mayoral o Pablo Echenique.

L'equip de Pedro Sánchez haurà de concretar ara si accepta aquesta fórmula o bé si fa marxa enrere i endureix de nou els requisits dels perfils que ha anat establint per a la designació de ministres de l'entorn de Podem, que han passat de ser perfils "tècnics" a "qualificats" en les últimes hores.

L'acord entre el PSOE i Podem -i el fet que el PP i Cs tanquin la porta a una abstenció- situaria l'atenció sobre la resta de forces que haurien de fer possible la investidura de Sánchez, com per exemple el PNB -que hauria de fer un sí- o bé les forces independentistes i en especial ERC, que s'hauria d'abstenir perquè prosperés la votació.