Mor un noi en caure des de la teulada d'un edifici de cinc pisos a Amposta

Un noi ha mort aquest dijous a Amposta en precipitar-se des de la teulada d'un edifici de cinc pisos, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc poc després de les set de la tarda. L'edifici on ha tingut lloc l'accident està situat a la confluència de l'Avinguda Santa Bàrbara, amb l'Avinguda Catalunya, amb el carrer Brasil i amb el carrer Xile. Segons ha pogut saber l'ACN, el jove caminava amb un company per la teulada de l'edifici, i sembla que ambdós saltaven entre blocs. Per causes que es desconeixen la víctima ha caigut per una claraboia. Els cossos d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.