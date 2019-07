Barcelona centrarà esforços per combatre la inseguretat i els furts

Els Mossos d'Esquadra potenciaran la investigació policial per millorar l'efectivitat davant determinats delictes a Barcelona sovint comesos per grups organitzats i es reforçarà al districte de Ciutat Vella, en concret en relació amb els furts, l'activitat dels narcopisos, la delinqüència a les zones turístiques, d'oci i agressions sexuals i estrebades per robar.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ho va explicar en una roda de premsa conjunta amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en acabar la primera Junta Local de Seguretat després de la seva reelecció, a la qual van assistir també el nou tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el director dels Mossos, Andreu Martínez.

Martínez va destacar que cal augmentar la investigació en aquests àmbits perquè «no és suficient l'acció individual sobre el delicte concret», sinó que requereixen una visió més global perquè darrere hi sol haver estructures, per la qual cosa la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos adquirirà un rol destacat en aquests àmbits.

A més, volen que la Guàrdia Urbana augmenti la implicació en les funcions d'investigació i de recepció de denúncies, en una col·laboració que ja es du a terme però que aposten per reforçar, va afegir Batlle.



Pla estratègic de seguretat

El reforç de la investigació en aquests àmbits de Barcelona s'inclou en un pla estratègic de seguretat impulsat per Interior, que es redactarà en tres mesos i preveu sumar 320 mossos; reforçar l'estructura de comandament; crear una unitat regional de seguretat ciutadana; millorar l'atenció (en reobrir l'oficina de denúncies de plaça Catalunya i adaptar les instal·lacions a Sants), i reforçar la col·laboració amb la Urbana i l'acció contra el top manta. Pel que fa al top manta, Colau va remarcar, preguntada pels mitjans, que s'ha de tractar des d'una perspectiva policial però també social (va recordar que els venedors no tenen alternatives laborals, per la qual cosa demana canviar la llei d'estrangeria), i perseguir la venda il·legal, cosa que va compartir Batlle, mentre que Buch va dir que el top manta genera inseguretat. Van coincidir a ressaltar la importància de donar un tractament diferenciat als delinqüents reincidents (la reincidència va deixar de ser considerada un agreujant), i van plantejar promoure canvis legislatius en aquest sentit, però continuar treballant en altres àmbits per reduir la delinqüència.

Batlle va destacar que la setmana vinent es reunirà amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que vol fer-ho amb la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso (present en la reunió) i que ja ha tingut una trobada amb la Fiscalia Superior de Catalunya (que no és membre de la Junta Local de Seguretat, a la qual no han assistit representants de la Fiscalia Provincial).