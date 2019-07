La Guàrdia Revolucionària d'Iran captura un petrolier britànic a l'estret d'Ormuz

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va informar ahir que ha capturat un petrolier britànic a l'estret d'Ormuz per una presumpta violació d'un dret internacional que no ha precisat, en el marc de l'escalada de tensió entre tots dos països i, en general, a la regió. Es tracta de l'Stena Impero, que ha estat confiscat «a petició de l'Organització Marítima i de Ports de Hormozgán quan travessava l'estret d'Ormuz per no respectar les normes marítimes del dret internacional», segons un comunicat de la Guàrdia Revolucionària recollit per la cadena Press TV.

Stena Bulk i Northern Marini Management, propietària i gestora de l'Stena Impero, han confirmat que el buc britànic va ser interceptat ahir cap a les 16 h per «petits vaixells i un helicòpter» mentre navegava per aigües internacionals a l'estret d'Ormuz. «Som incapaços de contactar amb l'embarcació, que ara mateix es dirigeix cap a l'Iran», van informar en un comunicat.

Les empreses van detallar que a l'Stena Impero viatgen 23 tripulants. «No s'ha informat sobre ferits», van assegurar, i van subratllar que la seguretat de les persones a bord és la seva «principal preocupació». A més, van indicar que estan en «estret contacte» amb les autoritats britàniques. Un portaveu del ministeri de Defensa del Regne Unit va confirmar que el Govern estava buscant informació sobre l'incident a Ormuz.

Anit es desconeixia si aquest incident està relacionat amb el del dijous, quan la Guàrdia Revolucionària va informar que havia interceptat un petrolier estranger al golf Pèrsic per presumpte contraban de combustible.

El 4 de juliol passat, un destacament dels Marines britànics va capturar el superpetrolier Grace 1, contractat per l'Iran, quan navegava a prop de Gibraltar, davant la sospita que traslladava un car-regament de cru amb destinació a una refineria de Síria, la qual cosa suposaria un incompliment de les sancions imposades per la Unió Europea contra el Govern que presideix Bashar al-Assad. Des de llavors, el Grace 1 roman sota custòdia de les autoritats britàniques a Gibraltar. La República Islàmica ha demanat insistentment al Regne Unit l'alliberament del superpetrolier i ha advertit que adoptarà represàlies contra britànics i nord-americans per aquesta acció.