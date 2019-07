EN DIRECTE | Segueix el ple del debat d'investidura de Pedro Sánchez

El Ple d'investidura del socialista Pedro Sánchez ha arrencat passades les dotze del migdia amb la lectura de la proposta de candidat a la investidura signada pel rei el passat 6 de juny després de la ronda de consultes que va mantenir amb els representants de tots els partits de l'arc parlamentari. A Regió7 t'oferim el senyal en directe del ple d'investidura.

El secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, d'En Comú, ha estat l'encarregat de llegir la proposta signada pel cap de l'Estat, tal com estableix l'article 171 del Reglament del Congrés.

Aquest és el primer Ple de la legislatura en el qual els parlamentaris estrenen el seu lloc definitiu en l'hemicicle. Des de les eleccions generals, únicament s'havia celebrat la sessió constitutiva del passat 21 de maig, on encara no estaven assignats els escons i cadascú es va asseure on va voler.

A més, com en tots els grans debats, en aquesta ocasió a l'hemicicle s'ha hagut de fer buit a la sala plens als senadors que han volgut apropar-se al Palau de la Carrera de San Jerónimo per seguir el debat. Eren tants que s'ha fet un sorteig per determinar qui podia ocupar les cadires situades a aquest efecte.

Al banc blau s'han assegut els membres del Govern mentre que, més enrere, en el seu escó habitual no hi és la portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, una de les negociadores del partit morat, qui ha demanat el vot telemàtic pel seu avançat embaràs.

Així mateix, les tribunes de convidats han quedat plenes, des d'on escolten Sánchez a més de la seva esposa, Begoña Gómez, i els seus pares i el seu germà, el president del Senat, Manuel Cruz, i la vicepresidenta primera i presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El nou president del Principat d'Astúries, el socialista Adrián Barbón, i la presidenta de Balears, Francina Armengol, i l'expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, també han acudit a escoltar Sánchez.

Per la seva banda, una desena de malalts de fibrosis quística han aprofitat aquesta cita parlamentària per fer-se sentir amb una cassolada davant del Congrés demandant fons per al finançament dels seus medicaments.