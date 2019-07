DIRECTE | Segueix el ple del debat d'investidura de Pedro Sánchez

Resoldre "les tensions territorials" amb "l'aplicació de la llei" i un "projecte col·lectiu de regeneració nacional, de progrés i d'inspiració europeista" i reformar el sistema de pensions en cinc anys. Aquests són els principals ingredients de la recepta que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat aquest matí de dilluns al Congres durant el ple del debat d'investidura.

El secretari general del PSOE aposta per una reforma del sistema de pensions per vincular-les a l'"IPC real" i reduir la bretxa de gènere, que sobretot afecta les rendes mínimes i no contributives. Ho planteja amb "un horitzó de cinc anys" per modificar les pensions i incorporar-hi "altres fórmules de finançament que garanteixin al sostenibilitat del sistema". I és que "aquest acord polític i social dins del pacte de Toledo és més indispensable que mai", ha advertit a la resta de grups polítics.

Sánchez, que ha exposat les seves propostes en l'àmbit laboral i econòmic, ha proposat modificar el règim d'autònoms perquè "cotitzin d'acord amb els seus ingressos reals" i tinguin menys "traves administratives". Pel que fa a l'àmbit laboral, el candidat socialista ha apostat per actualitzar l'estatut del treballador, ja que l'actual data "dels anys 80 del segle passat", i adaptar-lo així a noves realitats com les que han generat les noves tecnologies. Per això, s'ha compromès a dur al Congrés "en el menor temps possible" una proposta basada en "el paradigma decent de la feina" que exigeixen organismes internacionals i que passa, entre altres mesures, perquè "la contractació indefinida sigui la forma ordinària habitual de contractació", ha dit.

També ha recuperat la idea de derogar "els aspectes més lesius" de la reforma laboral impulsada per l'anterior govern del PP i ha posat sobre la taula la creació d'un "estatut del becari" per protegir els estudiants i joves en pràctiques "que fan els seus primers passos al món laboral". Aquest estatut vol evitar que s'encadenin contractes i condicions de feina precàries, ha detallat.

«Quin sentit té aixecar fronteres internes quan cal enderrocar les externes?»

Sánchez, ha passat de puntetes sobre la crisi entre Catalunya i Espanya a la primera part del seu discurs. Mentre parlava de la necessitat de "protegir Europa i els seus ideals" amb una "major integració", ha lloat que la UE sigui on s'han superat els "egoismes nacionals" i les "rivalitats i tensions internes". "Quin sentit té fomentar la desunió i al divisió dins d'Espanya quan necessitem més Unió Europea? Quin sentit té aixecar fronteres internes quan cal enderrocar fronteres externes. És anar contra la història", ha sentenciat, tot afegint que "la superació de les tensions territorials" dins l'Estat espanyol arribarà amb "la invocació de la llei i la Constitució, i de la seva aplicació, sense dubte necessària". Tot i així, ha matisat que "no només amb això", i ha plantejat que la solució es derivi també "d'un projecte col·lectiu de regeneració nacional, de progrés i d'inspiració europeista".

Un hemicicle ple i amb les mirades posades en Podem

El Ple d'investidura del socialista Pedro Sánchez ha arrencat passades les dotze del migdia amb la lectura de la proposta de candidat a la investidura signada pel rei el passat 6 de juny després de la ronda de consultes que va mantenir amb els representants de tots els partits de l'arc parlamentari. A Regió7 t'oferim el senyal en directe del ple d'investidura.

El secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, d'En Comú, ha estat l'encarregat de llegir la proposta signada pel cap de l'Estat, tal com estableix l'article 171 del Reglament del Congrés.

Aquest és el primer Ple de la legislatura en el qual els parlamentaris estrenen el seu lloc definitiu en l'hemicicle. Des de les eleccions generals, únicament s'havia celebrat la sessió constitutiva del passat 21 de maig, on encara no estaven assignats els escons i cadascú es va asseure on va voler. A més, com en tots els grans debats, en aquesta ocasió a l'hemicicle s'ha hagut de fer buit a la sala plens als senadors que han volgut apropar-se al Palau de la Carrera de San Jerónimo per seguir el debat. Eren tants que s'ha fet un sorteig per determinar qui podia ocupar les cadires situades a aquest efecte.

Al banc blau s'han assegut els membres del Govern mentre que, més enrere, en el seu escó habitual no hi és la portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, una de les negociadores del partit morat, qui ha demanat el vot telemàtic pel seu avançat embaràs.

Així mateix, les tribunes de convidats han quedat plenes, des d'on escolten Sánchez a més de la seva esposa, Begoña Gómez, i els seus pares i el seu germà, el president del Senat, Manuel Cruz, i la vicepresidenta primera i presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El nou president del Principat d'Astúries, el socialista Adrián Barbón, i la presidenta de Balears, Francina Armengol, i l'expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, també han acudit a escoltar Sánchez.

Per la seva banda, una desena de malalts de fibrosis quística han aprofitat aquesta cita parlamentària per fer-se sentir amb una cassolada davant del Congrés demandant fons per al finançament dels seus medicaments.

Els diputats d'ERC, amb clavells grocs



Una de les imatges del ple ha estat la dels diputats republicans, que han acudit al debat d'investidura de Pere Sánchez amb rams de clavells grocs en record dels polítics que es troben en presó preventiva a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem pel procés independentista. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha tingut paraules de suport per als seus companys que estan a la presó així com per als que estan "a l'exili", "per ser demòcrates".

Així mateix, Rufián ha destacat que la investidura s'afronta en un "ambient de preacord que és positiu", emmarcat en les "negociacions" entre el PSOE i Unides Podem, i no centrat en els "titulars" i ni en les "amenaces".