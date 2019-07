Les converses per investir Sánchez s'encallen i Podem es queixa del poc marge que deixa el PSOE

La negociació està en marxa però no avança. Fonts coneixedores de les converses entre el PSOE i Unides Podem per la investidura de Pedro Sánchez asseguren que, a poc més d'una hora d'iniciar el ple del Congrés, els partits encara són lluny de tancar un acord definitiu. Tant és així, que fonts del partit de Pablo Iglesias s'estan queixant que, tot i el "bon to" de les converses, els socialistes només els han ofert "responsabilitats simbòliques".

"El que ens transmeten és que no estan disposats a compartir el govern. Es neguen a compartir ni un sol ministeri des dels quals poder desenvolupar polítiques com l'increment del salari mínim a 1.200 euros, les escoles de 0 a 3 anys, desenvolupar polítiques d'igualtat, baixar les taxes universitàries, potenciar la recerca, baixar la factura de la llum, mesures contra l'emergència climàtica o mesures de justícia fiscal com l'impost a la banca per a recuperar el rescat", lamenten fonts de Podem.

Davant aquest panorama i a poca estona de començar el debat d'investidura, els partits volen seguir negociant però mantenen en l'aire el pacte. "No parim de trobar-nos més excuses per part del PSOE", es queixen des d'Unides Podem, que recorden, a més, que Iglesias ha fet un pas al costat, han cedit en no demanar "ministeris d'Estat" i han promès "lleialtat" amb la crisi amb Catalunya.