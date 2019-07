El conductor de l'accident mortal de Galisancho, positiu en alcohol i drogues

L'home de 29 anys que conduïa el cotxe en què ahir van morir quatre joves de la localitat de Galisancho, a Salamanca, va donar positiu en les anàlisis de consum d'alcohol i drogues, en concret de cocaïna i amfetamines, van avançar a Efe fonts de la investigació. Les fonts van confirmar, a més, que el conductor havia perdut tots els punts del carnet de conduir i que l'havia recuperat a l'abril.

Les proves a què va ser sotmès van donar resultats positius en consum de cocaïna i amfetamines, a més de 0,52 mil·ligrams d'alcohol en litre d'aire respirat en el primer mesurament, que es va quedar en 0,41 en la segona.

Les mateixes fonts van apuntar que l'home, que va resultar ferit greu i que serà investigat per quatre homicidis per imprudència i per lesions, té antecedents penals per tràfic d'estupefaents.

El conductor, com un altre dels ocupants del turisme, es recupera de les ferides a l'hospital Verge de la Vega, i la Guàrdia Civil continua la investigació del sinistre en què van morir una noia i tres nois d'entre 17 i 20 anys . L'accident va tenir lloc a 2/4 de 8 del matí, quan els joves tornaven al seu poble, Alba de Tormes.